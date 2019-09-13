Чжэнчжоу, Китай, 13 сентября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в матче 1/8 финала на турнире в Чжэнчжоу.

Christian Mesiano Элина Свитолина

Свитолина обыграла Путинцеву в трех сетах со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Спортсменки провели на корте 2 часа 33 минуты. За этот временной отрезок Свитолина, являющаяся третьей ракеткой мира, подала навылет 5 раз, допустила 5 двойных ошибок и смогла реализовать 8 из 10 возможных брейк-пойнтов. Её соперница, являющаяся 36-й в мировом рейтинге теннисисток, один раз подала навылет, дважды ошиблась при подаче и реализовала 7 брейк-пойнтов.

Счёт личных встреч спортсменок стал 5:2 в пользу украинской теннисистки.

Отметим, соперницей Элины Свитолиной в матче четвертьфинала станет представительница Франции Кристина Младенович.