В Кремле не исключили нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Москва, 13 сентября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной.
«Никто априори возможности и целесообразности такого процесса не исключает… Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов», — сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что данному процессу должна предшествовать очень кропотливая работа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовятся списки людей для проведения следующего этапа обмена между двумя странами. По его словам, вопрос обмена удерживаемыми лицами будет обсуждаться и на переговорах в Минске, и на предстоящей встрече лидеров стран «нормандской четвёрки».
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