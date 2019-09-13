Москва, 13 сентября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никто априори возможности и целесообразности такого процесса не исключает… Поэтому это вопрос тех же самых двусторонних контактов», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что данному процессу должна предшествовать очень кропотливая работа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовятся списки людей для проведения следующего этапа обмена между двумя странами. По его словам, вопрос обмена удерживаемыми лицами будет обсуждаться и на переговорах в Минске, и на предстоящей встрече лидеров стран «нормандской четвёрки».

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