Черкесск, 13 сентября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Власти Карачаево-Черкесии намерены ввести на территории республики курортный сбор. С вопросом об этом обращался к министру по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву глава республики Рашид Темрезов, пишет РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По словам Чеботарева, ранее с просьбой о присоединении к программе курортного сбора обращались власти Кемеровской и Новосибирской областей, Приморского края. Однако курортный сбор пока введен лишь в пяти субъектах РФ в порядке эксперимента, и по окончании действия пилотной программы в 2022 году говорить о присоединении к этим регионам еще каких-либо, рано.

Напомним, закон о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора был принят в 2017 году. Он действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится пять лет. На деньги, собранные в ходе эксперимента, планируется восстанавливать и развивать курорты.