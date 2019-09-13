В Петербурге отреставрируют Михайловский замок
Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Объект культурного наследия федерального значения — Михайловский (Инженерный) замок в Петербурге, известный как место гибели императора Павла I, ждет реставрация.
Об этом сообщила 13 сентября Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга, которая по заказу ФГБУК «Государственный Русский музей» выдала ордер на размещение временной дороги и ограждения для проведения реставрационных работ.
Срок действия ордера — с 29 августа 2019 года по 26 апреля 2021 года.
Михайловский замок находится в ведении Русского музея, там размещена экспозиция. В пресс-службе музея не смогли оперативно пояснить, какие работы планируется провести в ходе реставрации.
Михайловский замок был построен по приказу императора Павла I сразу после смерти его матери — Екатерины II. 8 ноября 1800 года замок был торжественно освящен, но работы по его внутреннему убранству продолжались до марта 1801 года. Михайловский замок был императорской резиденцией в течение сорока дней. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года император Павел I был убит в своей спальне, став жертвой дворцового переворота. После этого из замка вывезли художественные ценности, а его помещения приспособили для различных ведомственных учреждений. В начале 1820-х годов здание было передано Главному Инженерному училищу. В феврале 1823 года оно получило новое название — Инженерный замок. Здесь располагались военно-учебные заведения, а затем различные советские учреждения. В 1991 г. Михайловский замок вошел в состав Государственного Русского музея.