Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Объект культурного наследия федерального значения — Михайловский (Инженерный) замок в Петербурге, известный как место гибели императора Павла I, ждет реставрация.

Дарья Драй ИА REGNUM Михайловский замок

Об этом сообщила 13 сентября Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга, которая по заказу ФГБУК «Государственный Русский музей» выдала ордер на размещение временной дороги и ограждения для проведения реставрационных работ.

Срок действия ордера — с 29 августа 2019 года по 26 апреля 2021 года.

Михайловский замок находится в ведении Русского музея, там размещена экспозиция. В пресс-службе музея не смогли оперативно пояснить, какие работы планируется провести в ходе реставрации.