Серпухов, Московская область, 13 сентября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. В Подмосковье 1 сентября 2019 года открыли 12 новых школ. Одним из самых активных городских округов, где ведут строительство школ и объектов для учреждений образования стал Серпухов. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

Богданов-Бельский Николай Петрович. У дверей школы. (фрагмент) 1897

По её словам, сейчас в Серпухове возводят пристройку на 200 мест к к школе №9. В конце сентября 2019 года также приступят к строительству пристройки к школе №7. Оба объекта сдадут в эксплуатацию в 2020 году.

«В Подмосковье сейчас активно идет работа по строительству новых образовательных объектов, 1 сентября в регионе мы открыли 12 новых школ», — заявила Забралова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в учебные заведения Московской области 2 сентября отправились 1,6 млн учащихся, включая 83,5 тыс. дошкольников. Образовательную деятельность в регионе осуществляют 2 тыс. детских садов, 1,5 тыс. школ, 49 колледжей и шесть вузов. По сравнению с 2018 годом, число школьников выросло на 47 тыс. детей