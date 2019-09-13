Москва, 13 сентября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. В Москве 24 тысячи автомобилей каршеринга позволяют заменить до 150 тыс. личных машин, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«В столице больше 24 тыс. каршеринговых авто, которые позволяют заменить до 150 тыс. личных. Потому что на одну арендованную машину приходится 7−8 поездок в день», — написал он.

По словам мэра, аудитория сервиса достигла 1 млн человек. Сервис популярен благодаря удобству и отсутствию проблем с парковкой.

Собянин напомнил, что предложил идею короткой аренды автомобилей в Москве четыре года назад. На эту идею тогда откликнулись несколько компаний. Сейчас транспорт для перевозок предлагают девять организаций в городе.