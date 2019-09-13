Москва, 13 сентября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Реформа системы ОСАГО с самого начала была направлена на лучшую персонификацию тарифа с учетом особенностей конкретного водителя, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Юлия Финогенова, комментируя заявление Минфина о снижении тарифов ОСАГО.

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«В странах Западной Европы и США с этой целью уже давно практикуется установка специального телематического оборудования, позволяющего страховой компании оценить стиль вождения клиента, его дисциплинированности в отношении соблюдения ПДД.

Расширение коридора для ценообразования на ОСАГО за счет повышения «гибкости» тарифа на 20% с начала 2020 года (как в сторону увеличения, так и уменьшения) будет способствовать росту конкуренции среди страховщиков за аккуратных водителей.

На рынке должно произойти более справедливое перераспределение ресурсов и переход от модели «за нарушителей платят законопослушные» к модели «плохо водишь — плати за это сам».

Все это приведет к снижению средней стоимости полиса, по предварительным оценкам, в пределах 10% к концу 2020 года. Вполне вероятно, что к концу 2021 года, по мере увеличения тарифного коридора и повышения рентабельности ОСАГО для страховщиков, цена будет и дальше снижаться.

Тем не менее, пока не ясно, кто будет осуществлять монтаж телематики на автомобили и за чей счет. Важно более четко юридически прописать также какие нарушения ППД являются грубыми, а какие нет. Не решены также вопросы оформления через интернет комбинированного полиса (ОСАГО + каско), включающего риски каско, при котором необходим осмотр авто.

Кроме того, внедрение более индивидуализированной системы оценки рисков на начальных этапах может потребовать дополнительных издержек от страховщиков, поэтому снижение стоимости, безусловно произойдет, но постепенно, на протяжение последующих, как минимум, трёх лет», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.

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