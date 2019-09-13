Киев, 13 сентября, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Украинские предприятия в январе-августе 2019 года импортировали 16,33 тыс. тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Мясо

Соответствующую статистику сегодня, 13 сентября, обнародовала Ассоциация свиноводов Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняет источник, в этом году импорт свинины на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главными поставщиками являются Польша (47,9% всей импортируемой продукции) и Германия (20%).

В Ассоциации отмечают, что в рамках реализации соглашения о свободной торговле до конца года в пределах квот в страну может поступить еще 5,5 тыс. тонн свинины из ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что после подписания «ассоциации» с ЕС Украина за последние годы нарастила импорт свинины и сала почти в 7 раз, традиционно закупая его в Польше и Германии.