Москва, 13 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Уже в сентябре 2019 года российские пользователи могут столкнуться с проблемами доступа к сайтам. Об этом 13 сентября сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Сеть начнет испытывать дефицит интернет-адресов. Как следствие пользователи станут гораздо чаще получать сообщения с просьбой подтвердить, что они не являются «роботами». Как отмечают эксперты, с такой проблемой могут столкнуться «миллионы» российских граждан.

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Интернет-порталы в случае, если разные пользователи заходят с одного и того же IP-адреса, предполагают, что происходит попытка атаки. Ранее эксперты сообщили, что до конца сентября 2019 года российский сегмент сети полностью исчерпает выделенные IPv4 адреса.