Архангельск, 13 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. География Арктики официально пополнилась одним островом — открытие совершила экспедиционная группа Северного флота ВМФ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северного флота, новый остров площадью 200 кв. метров образовался из полуострова Литтрова острова Галля. 10 сентября 2019 года гидрографическая группа Комплексной экспедиции зафиксировала и нанесла данный факт на морские карты. Североморцы прошли новообразованным проливом из бухты Суровая в залив Гидрографов, провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения в нём.

Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа Юлиусом Пайером во время его первой санной экспедиции по архипелагу в марте 1874 года. Назван он был в честь австрийского астронома Йозефа Иоганна Литтрова.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие в Арктике пяти островов. Их появлению способствовало таяние ледников, спровоцированное глобальным потеплением.