Красноярск, 13 сентября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. ФБУ «Авиалесоохрана» опубликовало на своём сайте оперативные данные, свидетельствующие о некотором сокращении площади так называемых лесных пожаров-отказников в России за последние сутки. По состоянию на утро 13 сентября в стране действовало10 очагов, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Их общая площадь составляет 22 202 га, что более чем на 6 тыс. га меньше, чем сутки назад.

Ylvers Огонь в лесу

Большая часть горящего леса, который нормативным документом Минприроды РФ можно не тушить из соображений экономической нецелесообразности, находится в Красноярском крае (1 пожар площадью 12 142 га) и Якутии (девять очагов площадью 10 060 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 12 сентября в России действовало 11 лесных пожаров, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их общая площадь составляет 28 433 га.

Читайте также: Площадь пожаров-отказников в России незначительно сократилась