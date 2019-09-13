Москва, 13 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Вероятно, заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об окончании войны в Сирии означает, что между США и Турцией достигнуты некоторые договоренности относительно будущего неподконтрольных правительству территорий. Полномасштабной операции по окончательной зачистки Сирии видимо не планируется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Действительно, если с участков, которые все еще подконтрольны незаконным вооруженным формированиям, не будут наноситься удары по остальной территории страны, видимо, проще оставить все как есть, чем доводить до полного уничтожения.

Сирии надо восстанавливать экономику, налаживать мирную жизнь, возвращать беженцев. Единственная проблема в том, что гарантировать исполнение теми же курдскими группами договоренностей, как и их американскими кураторами, невозможно.

Если завтра в Вашингтоне к власти придет другая группировка, война может возобновиться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни».

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