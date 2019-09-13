«Нафтогаз Украины» рассказал о должниках, срывающих подготовку к зиме
Киев, 13 сентября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. 133 региональных производителя тепла на Украине не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.
Об этом сегодня, 13 сентября, сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.
Как уточнили в госкомпании, общее количество теплопроизводителей на момент завершения прошлого отопительного сезона на Украине составило 1316 предприятий.
«Нафтогаз» напоминает, что ненадлежащие расчетыза газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.
Согласно официальной информации, в настоящий момент суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ составляет около 34,8 млрд грн.
Отметим, что больше всего должны регионы Восточной Украины — подконтрольная Киеву часть Донбасса (порядка 7 млрд грн), Днепропетровская и Харьковская области. Достаточно крупные долги за газ и у столицы Украины — города Киева (3,1 млрд грн).
Накануне в госкомпании заявили, что сразу 14 теплопроизводителей Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях — что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы Украины.