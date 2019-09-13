Киев, 13 сентября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. 133 региональных производителя тепла на Украине не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

Об этом сегодня, 13 сентября, сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в госкомпании, общее количество теплопроизводителей на момент завершения прошлого отопительного сезона на Украине составило 1316 предприятий.

«Нафтогаз» напоминает, что ненадлежащие расчетыза газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

Согласно официальной информации, в настоящий момент суммарная просроченная задолженность перед НАК «Нафтогаз Украины» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ составляет около 34,8 млрд грн.

Отметим, что больше всего должны регионы Восточной Украины — подконтрольная Киеву часть Донбасса (порядка 7 млрд грн), Днепропетровская и Харьковская области. Достаточно крупные долги за газ и у столицы Украины — города Киева (3,1 млрд грн).

Накануне в госкомпании заявили, что сразу 14 теплопроизводителей Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях — что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы Украины.