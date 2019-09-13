Красноярск, 13 сентября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. За последние сутки, 12 сентября 2019 года, площадь лесных пожаров в России, по которым проводились работы по активному тушению, сократилась на 41 тыс га и составила 166 га. Такие данные приводит на своём сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Всего на утро 13 сентября в стране насчитывалось 14 таких лесных очагов, большая их часть (8 пожаров площадью 151 га) находится в Красноярском крае.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 12 сентября в стране действовало 16 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению. Их общая площадь составила 207 га.

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