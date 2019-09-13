Хиросима, Япония, 13 сентября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла в четвертьфинальном матче теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хиросиме немецкую спортсменку Лауру Зигемунд.

Www.wtatennis.com Вероника Кудерметова

Кудерметова обыграла немку в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:2.

Матч проходил в течение 2 часов 11 минут. За это время российская спортсменка 7 раз подала навылет, дважды ошиблась при подаче и смогла реализовать 3 из 12 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка за этот же временной промежуток подала навылет один раз, допустила 4 двойные ошибки и смогла реализовать 1 брейк-пойнт.

Отметим, соперницей Вероники Кудерметовой в полуфинале станет представительница Японии Мисаки Дои. Призовой фонд соревнований составляет $250 тысяч.