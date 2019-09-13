Москва, 13 сентября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Российское правительство планирует в 2020 году проиндексировать страховые пенсии на 6,6%, а социальные — на 7%. Нужные для этого ресурсы предусмотрены, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова 13 сентября на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Она напомнила, что в 2019 году страховые пенсии проиндексировали на 7,05%, такой показатель был выше уровня инфляции в 2018 году — 4,3%. Далее будет применяться тот же подход, пояснила Голикова.

Средний размер пенсии в 2020 году, уточнила она, составит примерно 15 тыс. рублей. Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров составят 16,4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года индексация социальных пенсий составила 2%.

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