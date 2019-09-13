Киев, 13 сентября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции в Киеве сегодня, 13 сентября, размышлял о том, что стране нужно для счастья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По его словам, в этом вопросе «все просто» — нужно победить врагов.

«И речь сейчас не только о геополитике, я имею в виду врагов нашего украинского счастья — это война, бедность, коррупция и, извините, зависть», — уточнил он.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что счастье — это, прежде всего, семья, особенно когда «все за столом, пустых стульев нет» (никто не погиб на фронте, не уехал на заработки или учебу за границей).

Советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко в своем комментарии отмечает, что президент Украины действительно имеет право говорить о счастье.

«Президент… понимает его (счастье) так же, как мы все. Экономическая политика — это всего лишь малая составляющая достижения счастья. Очень маленькая, но всё же она есть», — заявил Устенко.