Калуга, 13 сентября, 2019, 13:22 — ИА Регнум. В Калужской области активно реализуют меры государственной поддержки развития туризма в сельской местности, в том числе с помощью предоставление субсидий на развитие материально-технической базы агротуризма. Так, за период 2011—2018 годы 15,72 млн рублей получили 80 субъектов, вложив инвестиции в объеме более 100 млн рублей, сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экономического развития.

Фото Анны Золотиной. Пресс-служба правительства Калужской области В регионе реализуется проект «Сельское лето»

В настоящее время в области открыто свыше 110 субъектов агротуризма, а общее количество гостевых домов достигло 615. В 2019 году в регионе стартовала государственная программа «Развитие туризма в Калужской области». Среди наиболее популярных туристических объектов — база отдыха «Алешкины пруды» и органическая ферма «История в Богимово». Первый объект — рыбоводное хозяйство. Там созданы отрадные условия для семейного отдыха и рыбалки. В двух прудах разводят карпа, толстолобика, сома, белого амура, щуку, а зимой — форель. На территории построены домики с беседками, высажены сотни декоративных и плодовых деревьев. На базе ежегодно отдыхают порядка пяти тысяч человек. Туристический объект «История в Богимово» — органическая молочная ферма полного цикла с дегустацией продукции — предлагает для взрослых и юных познавательный отдых с посещением возрождённого уникального памятника архитектуры — усадьбы «Богимово» второй половине XVII века, которая связана с именами выдающегося полярного исследователя Арктики Василия Прончищева и русского писателя Антона Чехова. С помощью волонтёров здесь восстановлен старинный яблоневый сад, ведутся работы на здании храма Успенья Пресвятой Богородицы.

Эти и другие объекты агротуризма при поддержке Ассоциации сельского и агротуризма Калужской области активно представлены на выставках, проводимых в России и за рубежом. В регионе реализуется проект «Сельское лето», в рамках которого на объектах аграрного туризма с июня по сентябрь проводятся наиболее событийные мероприятия.