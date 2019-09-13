Сухум, 13 сентября, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Более 2 тысяч военнослужащих российской военной базы в Абхазии в ходе плановой боевой подготовки проверили свою стрессоустойчивость в ходе преодоления 300-метровой психологической полосы препятствий. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Function.mil.ru Преодоление психологической полосы препятствий служащими российской военной базы в Абхазии

В рамках мероприятия на прибрежном полигоне Нагвалоу личный состав российской базы преодолел более 20 препятствий, в том числе проволочные заграждения, разрушенные стены, подземные ходы и фрагменты городских сооружений. На некоторых участках полосы военнослужащие вступали в бой с условным противником, укрывались в окопе под проезжающей бронированной техникой. Часть препятствий, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике, были включены в маршрут впервые.

Главными целями прохождения психологической полосы являются повышение управляемости подразделений в стрессовых нестандартных ситуациях и слаженности их действий, готовность военнослужащих к выполнению предназначенных задач.