Москва, 13 сентября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Государственные программы в России имеют ряд недочётов. Об этом 13 сентября сообщил заместитель министра финансов России Владимир Колычев на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Колычев

«Госпрограммы сейчас, по нашей оценке и Минэкономразвития, — это больше формализованный документ, в меньшей степени это управленческий инструмент. Именно поэтому и существует, может быть, не проблема, но то пространство для совершенствования госпрограмм, чтобы лучше сопоставлять те меры, которые в программах есть, со вкладом этих мер в достижение целей», — заявил Колычев.

Заместитель министра финансов отметил, что определенный опыт относительно того, как предпринимаемые меры коррелируются с результатами, удаётся получить за счёт реализации национальных проектов.