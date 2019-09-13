В Минфине РФ назвали недостатки госпрограмм
Москва, 13 сентября, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Государственные программы в России имеют ряд недочётов. Об этом 13 сентября сообщил заместитель министра финансов России Владимир Колычев на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Госпрограммы сейчас, по нашей оценке и Минэкономразвития, — это больше формализованный документ, в меньшей степени это управленческий инструмент. Именно поэтому и существует, может быть, не проблема, но то пространство для совершенствования госпрограмм, чтобы лучше сопоставлять те меры, которые в программах есть, со вкладом этих мер в достижение целей», — заявил Колычев.
Заместитель министра финансов отметил, что определенный опыт относительно того, как предпринимаемые меры коррелируются с результатами, удаётся получить за счёт реализации национальных проектов.