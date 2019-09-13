Москва, 13 сентября, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Чтобы в России научились максимально эффективно использовать бюджетные средства, необходимы десятки лет. Об этом 13 сентября заявил заместитель министра финансов России Владимир Колычев на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Колычев

«Как мы узнали из международного опыта: первый блин — он всегда комом. Потребуется, возможно, не один десяток лет, чтобы настроить этот инструмент на ту эффективность, которые показывают те страны, которые его реализуют», — сказал Колычев.

Речь шла про определённую методику эффективного использования бюджетных средств, о которой во время форума рассказали представители международных экономических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в России выстроена макроэкономика, аналогов которой ещё нет в мире. Фактически на данный момент, по его мнению, она является почти безупречной. Однако этого нельзя сказать о микроэкономике, в том числе в отношении защиты прав собственности, возможности вести бизнес.