Уфа, 13 сентября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Башкирии поступил банкротный иск от ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана». Ответчиком по делу выступает государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук РБ», созданное в 1964 году. Иск из-за недочетов до 26 сентября 2019 года оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкрот

Иск был подан 9 сентября 2019 года поставщиком электроэнергии. Сумма исковых требований — 8 943 643,3 рубля, основанных на вступивших в законную силу решениях судов о взыскании долгов по договорам электроснабжения. 11 сентября суд оставил иск без движения.

Истец потребовал включить в реестр кредиторов сумму его претензий, из которой «задолженность за потребленную электрическую энергию — 8 543 464 руб. 23 копеек, пени — 317 316 руб. 07 копеек».

На официальном сайте Академии наук РБ уточняется, что институт был создан в 1964 году, а в состав академии вошёл в феврале 1993 года. Учреждение занимается исследованием «с целью получения гербицидов нового поколения с низкими дозами внесения». Помимо этого, институт отвечает за создание новых препаратов для борьбы с болезнями зерновых культур.

За 2013−2017 годы опытно-экспериментальное производство института наработало и поставило агросектору 5303 тонны гербицидов.

С 2013 года на базе института работает республиканский инжиниринговый центр.