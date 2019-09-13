Тосно, Ленинградская область, 13 сентября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области прошел VII Международный литературный фестиваль Козьмы Пруткова. Мероприятие проводится традиционно с 2013 года. В 2014 году в рамках фестиваля была учреждена премия «Черномор» за самое искрометное высказывание российского чиновника в отчётный год.

Вымышленный «портрет» Козьмы Пруткова, созданный Львом Михайловичем Жемчужниковым, Александром Егоровичем Бейдеманом и Львом Феликсовичем Лагорио

По словам руководитель Экспертной группы Фестиваля Юрия Светова, премия названа в честь незабвенного Виктора Степановича Черномырдина, автора изречения, близкого сердцу каждого россиянина «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

В 2019 году премии были вручены следующим политикам:

Третье место присуждено Вадиму Шумкову, врио губернатора Курганской области за оценку качества работы в регионе: «Мы делаем кровли, которые текут. Строим объекты, которые не можем ввести годами. У меня складывается, впечатление, что я работаю на Марсе».

Второе место у Александра Курдюмова, депутата Государственной думы: «Самый лучший способ сбросить лишние кг — поспорить с товарищем. Лишние килограммы — зло злодейское».

Первое место занял Анатолий Чубайс, председатель правления ОАО «Роснано»: «В 1990-е годы, тяжелейший для миллионов период, человеку было нужно, чтобы кто-то был виноват. Сложилось, что это я. Попал в компанию Бабы-яги и Кощея Бессмертного».

Специальный приз за краткость и афористичность присуждён российскому космонавту Алексею Овчинину, автору гениального предложения, инициированного бездействием космического робота Фёдора: «Может, молотком стукнуть?» Годится для решения любой российской проблемы.

Вненоминационный приз для иностранных политиков получает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он пообещал: «Голосование за тори позволит вашей жене увеличить грудь и повысит ваши шансы на приобретение BMW M3».