Москва, 13 сентября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Льготы нефтяной отрасли потребуют изыскания дополнительных средств для финансирования расходов федерального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов России Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Сазанов

«Те льготы, которые уже предоставлены — к чему это приведёт с точки зрения базовых нефтегазовых доходов бюджета? Мы видим, что к 2024 года мы потеряем 0,5% ВВП базовых нефтегазовых доходов бюджета, к 2030 году мы потеряем ещё 1,1% ВВП», — заявил Сазанов.

Речь идёт о потерях в результате тех льгот нефтяной отрасли, которые к настоящему моменту уже были предоставлены, подчеркнул он.

«В сегодняшних реальных деньгах в доходах бюджета это составляет порядка 500 млрд рублей к 2024 году и 1 трлн рублей к 2030 году», — указал Сазанов.