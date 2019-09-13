Франкфурт-на-Майне, Германия, 13 сентября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Mercedes-Benz представила на автомобильном салоне во Франкфурте обновленную спецверсию кемпера, который назвали Marco Polo Horizon Edition. Об этом сообщает издание Car.ru.

Car.ru Mercedes-Benz Marco Polo Horizon Edition

Модель создана для путешествий. В маленьком автодоме можно с комфортом ездить в городе и отдыхать на природе.

Внешне автомобиль от предыдущей версии отличается не очень сильно. У авто модернизирована передняя часть и появились чёрные колесные диски.

Внутри автомобиля автопроизводители разместили пять спальных мест, два из них расположены на крыше в складной «гармошке». Внизу кровати образуются путем складывания кожаных кресел.

Кроме всего прочего, в кемпере есть газовая плита, рукомойник, светодиодное освещение и многое другое. Высота машины составляет около двух метров.

Напомним, завод Mercedes-Benz в индустриальном парке Есипово в Подмосковье с с 1 сентября перешёл на двухсменный режим работы. Сейчас на автопредприятии выпускаются внедорожники моделей GLE, GLC, GLS и седаны Е-Класса.

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