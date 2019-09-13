Майкоп, 13 сентября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. В Республике Адыгея усилят работу для реализации национальной стратегии опережающего развития. Об этом заявил глава Республики Мурат Кумпилов по итогам мероприятий Московского финансового форума, участие в работе которого он принимал, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА 13 сентября. Глава Адыгеи, в частности, поддержал решения правительства РФ в части совершенствования мер господдержки предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности бизнеса, привлечения инвесторов.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Московский экономический форум

«Правительство страны готовит законопроект, направленный на стимулирование инвестиций в экономику государства. Он будет давать гарантии неизменности условий бизнесу. Принятие документа планируется осенью. В Адыгее мы должны усилить работу по всем обозначенным задачам для реализации национальной стратегии опережающего развития», — подчеркнул Кумпилов.

Глава Адыгеи напомнил, что в самой республике ведется активная работа по улучшению инвестиционного климата, и отклик со стороны бизнеса уже есть. Так, компания IKEA в Адыгее реализует крупнейший в России инвестпроект по строительству и расширению СТЦ «МЕГА Адыгея». Другой амбициозный проект — строительство ГК «Росатом» самой мощной в России ветроэлектростанции. Кумпилов подчеркнул: в регионе продолжится работа по обеспечению максимального содействия работе бизнеса.

В рамках Московского финансового форума, который проводился в четвёртый раз под эгидой Министерства финансов РФ и правительства Москвы, обсуждались актуальные вопросы финансово-экономической политики государства, реализации нацпроектов в регионах, расширение мер по стимулированию бизнеса. В пленарной сессии «Российская экономика: возможности для опережающего развития» приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя правительства — министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, представители финансовой сферы и бизнес-сообщества.