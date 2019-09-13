Москва, 13 сентября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Льготы увеличивают прибыль нефтяные компаний, однако эти прибыли не расходуются на инвестиционные цели. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов России Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Сазанов

«Инвестиции практически не изменяются в зависимости от объёма предоставляемых льгот. В целом эта величина более-менее стабильна, которая растёт на величину чуть больше инфляции. Главным образом на размер инвестиций влияет не объём предоставляемых льгот нефтяной отрасли, а котировки нефти», — заявил Сазанов.

Таким образом, льготы увеличивают прибыль нефтяные компаний, однако эти прибыли расходуются на другие цели, не приводящие к росту производительности или расширению объёмов производства.

«Объём предоставляемых льгот приводит к тому, что растёт просто прибыльность отрасли. И в дальнейшем эти деньги направляются на дивиденды, выкупы акций, кредиты. Но не в инвестиции и не в создании дополнительного добавочного продукта», — подчеркнул он.