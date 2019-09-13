Киев, 13 сентября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. «Война, бедность, коррупция и зависть — враги украинского счастья». Об этом 13 сентября заявил в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если у нас не выйдет, будет следующая всенародная депрессия. Что может быть хуже несчастья? Только обреченность… Что нужно стране для счастья? Все просто, нужно преодолеть врагов, речь идет не только о геополитике, речь идет о врагах украинского счастья это — война, бедность, коррупция и, извините, зависть», — сказал Зеленский.

Он назвал преодоление бедности и возврат украинских заробитчан приоритетом государственной политики.

«Невозможно эффективно бороться с бедностью без стабильного и стремительного экономического роста. Для этого экономика Украины должна выйти из тени, как бы этому не противодействовали, извините за сравнение, экономические вампиры, которые просто боятся дневного света», — заметил Зеленский.

Также к приоритетам экономической политики глава государства отнес борьбу с монополиями, рейдерством, контрабандой, защиту частной собственности.

«Монополии, рейдерство и контрабанда должны стать в Украине словами архаизмами, а право частной собственности — священным правом. Экономический рост должен стать инклюзивным, т. е. его должны ощутить не несколько семей, а каждый гражданин Украины», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, новые украинские власти инициировали налоговую реформу, которая призвана побороть теневой бизнес и контрабанду. Глава комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, нардеп от «Слуги народа» Данил Гетманцев назвал «коррупцией"уклонение от налогообложения крупным бизнесом с использованием схемы ФЛП. Он сообщил, на Украине для ФЛП (физическое лицо-предприниматель) будет введен электронный чек. Эту инициативу поддержал легальный бизнес, многие ассоциации, включая EBA.