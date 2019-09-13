Ереван, 13 сентября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook представил уточненные данные касательно количества рабочих мест и зарплат.

«Сегодня Комитет государственных доходов Армении уточнил число сотрудников, зарегистрированных с мая 2018 года. Отмечу, это динамичное число, которое КГД может проверить в любое время.

По последним уточненным данным, у нас более оптимистичная информация. Согласно этому, с мая 2018 года по настоящее время выявлено 65 тысяч 37 рабочих мест (рост составил 12%) вместо объявленных накануне 64 тысяч 899.

Если сравнить эти данные по шкале подоходного налога, то сложится следующая картина: число работников, зарабатывающих до 150 тыс. драмов в указанном индексе составляет 11 536, количество рабочих мест доходом от 150 тыс. до 2 млн драмов — 52 874, а количество рабочих мест с доходом, превышающим 2 млн драмов — 627.

Как вы видите, представители сегмента с зарплатой от 150 000 (315$ — ИА) до 2 миллионов драмов ($4200), составляют подавляющее большинство, и это очень хорошая новость.

Согласно подтвержденным данным работникам данной группы с мая по август прошлого года было выплачено 22 миллиарда 150 миллионов драмов. Средняя зарплата работников этого сегмента составляет порядка 400 тыс. драмов.

В целом новые зарегистрированные работники за этот период заплатили более 6 млрд драмов подоходного налога», — отметил премьер-министр.