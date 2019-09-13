Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Недолив топлива на АЗС — следствие «человеческого фактора» и вечная для рынка проблема, которая в последние годы почти всегда упирается в операторов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 13 сентября, президент Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя итоги проверок Росстандарта.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка автомобиля

Ранее газета «Известия» сообщила, что проверки Росстандарта выявили недолив топлива на каждой пятой АЗС в России, а проблемы с качеством бензина и дизеля — на каждой десятой. Всего в рамках второй проверки наблюдения проводились на 366 станциях, как сетевых, так и независимых.

«Претензии по качеству возникают в основном к дизелю, вместо которого на некоторых АЗС продают его аналоги, находящиеся в свободной продаже. Что же касается бензина, то некачественный встречается гораздо реже, подделывать его экономически бессмысленно, и этим почти никто не занимается.

Недолив топлива — вечная проблема и следствие «человеческого фактора». В последние годы эта проблема почти всегда упирается в операторов.

Руководители компаний выстраивают систему контроля, а операторы и мастера учатся ее обходить, чтобы обеспечить себе дополнительный «заработок», фактически воруя у компании. Руководители рассказывают, что иногда увольняют всех сотрудников и берут новых, но и они через три-четыре месяца начинают делать то же самое», — отметил Олег Ашихмин.