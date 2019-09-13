Тамбов, 13 сентября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. В наукограде Мичуринске в Тамбовскаой области сегодня, 13 сентября, состоялось открытие XIV всероссийской выставки «День садовода — 2019», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Гостей и участников мероприятия приветствовал тамбовский губернатор Александр Никитин.

Правительство Тамбовской области Открытие «Дня садовода»

На центральной площади наукограда собрались садоводы и ученые из разных уголков России, жители и гости Мичуринска. К ним обратились с приветствиями глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, депутат Государственной Думы, академик РАН Геннадий Онищенко.

Приветственное письмо в адрес гостей всероссийской выставки направил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Он отметил, что садоводство является одним из ключевых направлений развития отечественного АПК. По его мнению, сегодня на первый план выходит качество и конкурентоспособной отечественной продукции, развитие взаимодействия научных организации и сельскохазяйственных предприятий, так что проведение «Дня садовода» будет способствовать решению стоящих перед отраслью задач.

Правительство Тамбовской области Выставка-ярмарка в Тамбовской области

К присутствующим обратился губернатор Александр Никитин, поздравив всех участников «нашего долгожданного мероприятия».

«Сегодня мы отмечаем не только главный профессиональный праздник ученых и аграриев, прежде это праздник садоводов. Это люди, которые занимаются самым благородным, благодарным делом — украшением родной земли цветущими садами и это очень важно», — сказал глава региона.

Выставка давно стала ежегодной и зарекомендовала себя не только как площадка для обсуждения важнейших вопросов сельскохозяйственной отрасли, но и как территория, на которой демонстрируются последние разработки в области садоводства, производства продовольственной продукции.

В этом году «День садовода-2019» проходит с особым размахом. Сегодня на площади имени И.В. Мичурина работает около 600 торговых точек. Здесь можно найти почти все: от новых сортов яблок до последних цифровых разработок в АПК. В этом убедился и губернатор. Вместе с гостями праздника Александр Никитин познакомились с представленными на выставке новинками научной, производственной и сельскохозяйственной сферы.

В этом году впервые свою продукцию представили гости из Нальчика и Новосибирска. Участие в ярмарке также принимают крупные предприятия, садоводческие хозяйства области и представители других регионов: Костромы, Суздаля, Скопина, Ростова, Нижнего Новгорода, Ростова, Краснодара, Орла, Иваново, Старого Оскола, Тулы, Саратова, Вологды, Владимира, Великого Устюга, Пензы, Мурома, Рыбинска, Радужного, республики Беларусь.

Правительство Тамбовской области Продукция тамбовских аграриев

Традиционно жителям и гостям наукограда предлагается широкий выбор продовольственных, промышленных товаров, сельхозпродукции, инвентаря, высококачественного посадочного материала, семян, саженцев плодовых и ягодных культур, средств защиты растений. Свои достижения и последние научные разработки представили ФНЦ имени И.В. Мичурина и Мичуринский ГАУ.