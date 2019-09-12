Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Проверка сотрудниками Ростехнадзора новых станций петербургского метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» может продлиться до 30 сентября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 сентября в управлении Ростехнадзора по Северо-Западу.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы у новой станции метро в день несостоявшегося открытия

«Срок проверки обозначен — 30 сентября. Если «Метрострой» и другие организации, которые задействованы в устранении проблем, справятся раньше, мы завершим проверку раньше», — пояснили в Ростехнадзоре.

Напомним, три станции Фрунзенского радиуса должны были открыть 5 сентября, однако врио губернатора Александр Беглов осмотрел их и решил, что пассажирам пока небезопасно ими пользоваться.

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Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин предполагал, что устранение «недоделок» займет около двух недель.

Известно, что из-за очередного срыва сроков по вводу новых станций городская подземка не получит из бюджета в 2019 году 576 млн рублей.

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Изначально Фрунзенский радиус предполагали открыть в 2012 году, затем дату назначали в 2016, 2017, 2018 годах. В 2019 году срок ввода переносили несколько раз — с мая на июль, затем третью декаду августа, затем на 1 сентября, затем на 5 сентября.