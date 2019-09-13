Москва, 13 сентября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В России банкам стало невыгодно кредитовать реальный сектор, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая не согласилась с тем, что в РФ чрезмерное жёсткая денежно-кредитная политика, и обосновала это тем, что в стране растёт кредитование.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Безусловно, кредит помогает экономике, и безусловно, кредитование растёт, но сама Набиуллина говорила, что «благодаря нашей политике даже при нефти 100 долларов за баррель, экономический рост будет не более 1,5%», — призвал не забывать Делягин. — Кредиты растут в значительной степени за счёт финансовых спекуляций, потому что Набиулина ввела систему резервирования, при которой кредитовать реальный сектор невыгодно самим банкам, потому что под это надо создавать слишком высокие резервы. А рост кредитов населению вызван обнищанием населения».

Иными словам, как подчеркнул Делягин, то, что кредиты в РФ растут, не означает, что финансовая политика перестала быть неприемлемо жёсткой.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Набиуллина назвала заблуждением утверждения о том, что в РФ будто бы чрезмерно жёсткая денежно-кредитная политика. По словам главы ЦБ РФ, это неверно, так как в стране существует «положительный кредитный импульс — кредит помогает экономике».