Орел, 13 сентября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Только 12 школ Орла из 43 работают в одну смену, об этом 12 сентября говорилось на рабочем совещании в администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

По данным, которые привёл начальник управления образования города Александр Шатохин, в числе самых перегруженных школ — лицей №40, гимназия №19, школы №50, 51.

При этом на пятидневный режим работы в начальной школе перешли 35 учреждений образования и только две школы работают на «пятидневке» полностью, цитирует Шатохина «Вечерний Орёл».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о дефиците средств в бюджете Орла на зарплаты учителям — денег, выделенных до конца года, не хватит. При этом счета 122 школ и детских садов Орла заблокированы из-за долгов.