Москва, 13 сентября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Заместитель правительства РФ Татьяна Голикова сообщила об индексации зарплат ряду категорий работников бюджетной сферы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«В отношении работников бюджетной сферы, которые не попали под действие президентского указа, ежегодно будет проводиться индексация на уровень инфляции — 1 октября 2020 года их заработанные платы будут проиндексированы на 3,8%», — сказала Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Речь в том числе идет о работниках федеральных государственных органов, гражданском персонале воинских частей и работниках подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, индексация работников бюджетной сферы была проведена с 1 января на 4%.