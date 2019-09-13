Москва, 13 сентября, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Повышение МРОТ затронет 3,2 млн жителей Росии. Если учесть, что 19, 2 млн человек по результатам 2018 года имели доходы ниже величины прожиточного минимума, а это 13,2% населения, то можно сказать, что это серьезный шаг государства в области совершенствования социальной политики, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плаханова, к.э.н., Фарида Мирзабалаева, комментируя повышение МРОТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

«Государство в условиях продолжительной санкционной войны нашло 20, 9 млрд рублей (из федерального — 5,8 млрд рублей, бюджетов регионов — 15,1 млрд рублей). Половина из 3,2 млн человек заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Расходы на социальную политику необходимо устойчиво увеличивать. Финансирование по остаточному принципу в непроизводственной сфере может привести к тяжелым последствиями, часть из которых уже ощущается в обществе.

Сама система оплаты в бюджетной сфере нуждается в серьезной реорганизации. Базовая часть небольшая, а система стимулирующих надбавок дает раздолье для злоупотреблений руководителей.

Сегодня стоит вернуться к системе 18 разрядов в тарифной сетке, существовавшей ранее, в которой четко была оплата труда связанная с МРОТ.

И еще один фактор. Дефицит денежного дохода в 2018 году составил 717 млрд. руб. Эта та сумма, которой не хватает, чтобы в стране не было проживающих ниже величины прожиточного минимума. Необходимо использовать все инструменты для сокращения этой суммы», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году до 12 тыс. 130 рублей коснется 3,2 млн трудящихся.

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