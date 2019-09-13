Сеул, 13 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai Motor увеличила продажи автомобилей модели Genesis на рынке США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Genesis G70

По их словам, в августе 2019 года в США было продано 1 757 автомобилей, что в 2,9 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, в период с января по августа текущего года в стране было продано 7 635 автомобилей модели Genesis G70.

В частности, в мае текущего года жители США приобрели 1447 автомобилей данной модели, в июне — 1193 автомобиля, в июле — 905 автомобилей.

За аналогичный период 2019 года в США было продано 13 350 автомобилей модели Genesis, что на 57,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в 2019 год автомобиль Genesis G70 был признан лучшим компактным автомобилем по версии J.D. Power, а модель Genesis G80 — лучшим автомобилем премиум класса.

В августе текущего года в Южной Корее было приобретено 4 581 автомобилей модели Genesis. Из них 2071 автомобиль модели Genesis G80, 1471 автомобиль модели Genesis G70 и 1039 автомобиль модели Genesis G90.

Представители компании отметили, что в этом году совокупный объем продаж данных моделей превысил отметку в 40 тыс. автомобилей.