Киев, 13 сентября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Если кто-то и может обеспечить Украине холодную зиму, так это руководители «Нафтогаза» и некоторые представители власти, которые вместо конструктивных переговоров пытаются оказывать на Россию давление, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в пятницу, 13 сентября, комментируя высказывания бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как сообщалось ранее, Журавко заявил, что, по его данным, в центральном офисе «Нафтогаза» «бардак», компания превратилась в «конвейер по отмыванию денег», а ее сотрудники ожидают коллапса после прекращения транзита российского газа.

Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.

«Сообщение о том, что в центральном офисе «Нафтогаза» царит бардак, думаю, никого не удивило. Кто-то, возможно, посчитал это просто очередным информационным выпадом против «Нафтогаза», но дело ведь не в том, что говорит по данному поводу бывший украинский депутат. Достаточно внимательно присмотреться к самой политике «Нафтогаза», к тем установкам, которыми его представители руководствуются на переговорах, чтобы понять, насколько сами по себе перспективы функционирования компании её руководству безразличны.

О чём они ведут речь? Только о том, чтобы сорвать куш побольше в виде «компенсаций» с России и, опираясь на западную поддержку, обеспечить согласие нашей страны прокачивать газ в западном направлении на невыгодных для нас и выгодных для руководства «Нафтогаза» условиях. Речи о готовности искать взаимовыгодные договорённости, найти варианты взаимной заинтересованности в продолжении сотрудничества они даже не ведут.

Между тем такие договорённости могли бы быть достигнуты. Полностью отказываться от транзита газа через Украину наша страна не собиралась и не собирается. Это украинцы хотели бы использовать свою газотранспортную систему как инструмент не только получения прибыли, но политического и экономического давления на Россию.

В «Нафтогазе» пытаются напугать и украинцев, и европейцев страшной перспективой холодной зимы, но, если кто и может довести до этого и, опасаюсь, хочет довести, так это сам «Нафтогаз» и те в руководстве Украины, кто не собирается вставать на конструктивную позицию в переговорах с Россией. Наша страна точно не заинтересована в том, чтобы жители крупных украинских городов, включая Одессу, Запорожье, Мариуполь и Херсон, остались без газоснабжения», — отметил Михаил Демурин.