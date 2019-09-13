Москва, 13 сентября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. Министерство финансов России играет непропорционально большую роль в выработке стратегических решений правительства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Проблема в том, что у нас Минфин занимается выработкой экономической политики. Никогда ни в одной компании не позволят себе финансового директора назначить ответственным за новую стратегию, за выполнение её. Очевидно, это прямое противоречие», — заявил Греф.

По его словам, в национальных проектах нет связи между тем, что в них запланировано, и конкретными действиями.

«Мы заинтересованы в вашем успехе. Сейчас есть ещё время поправить. Часть нацпроектов — хорошая и правильная. Но в своей совокупности они не дадут результата», — подчеркнул он, обращаясь к Силуанову.