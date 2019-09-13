Киев, 13 сентября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Отношения США и Украины являются «прекрасными», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил американские власти за готовность помочь Киеву по линии Госдепа и Пентагона 13 сентября в ходе форума YES в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский напомнил, что ранее США заблокировали военную помощь Украине на $250 млн, однако теперь, заявил он, отношения с Вашингтоном прекрасные, так как Киев может рассчитывать на $140 и $250 млн.

«Я благодарен им за помощь», — сказал украинский лидер.

Глава Украины добавил также, что у него хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, который постоянно поздравлял его «с какими-то победами».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября украинское посольство в США проинформировало о решении американских властей выделить Киеву, в частности, $250 млн из бюджета Пентагона и $131,5 млн по двум программам Госдепа США.