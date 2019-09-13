Москва, 13 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Решение фундаментальных экономических проблем в России лежит не в плоскости стратегической экономической или денежно-кредитной политики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Такой макроэкономики, как в России, нет, наверное, ни в какой другой стране. Но микроэкономика — микроклимат, защита прав собственности, доступность ведения бизнеса, доступность ресурсов — невысока. Находится в самом низу», — заявил Силуанов.

«Чтобы экономика поехала, нам нужно помимо макроэкономики, помимо тех общих экономических условий дать такое понимание, дать надежду, обязательство государства перед бизнесом, что не будем менять условия, не будем кошмарить бизнес, будем обеспечивать защиту частной собственности», — подчеркнул он.