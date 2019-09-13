Ватикан, 13 сентября, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Папа римский Франциск посетит Таиланд и Японию с 19 по 26 ноября с визитом. Об этом 13 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на информацию, обнародованную пресс-службой Ватикана.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

В рамках визита Франциска, как ожидается, вновь прозвучит его призыв к полному ядерному разоружению, а также состоится посещение католических общин в обеих странах.

Как ожидается, папа прибудет в Таиланд 20 ноября, перед поездкой в Японию. Этот визит станет первым с 1984 года, когда покойный Папа Иоанн Павел II посетил страну.

В ходе визита в Японию Франциск посетит Токио, а также города Хиросиму и Нагасаки, пострадавшие от атомных бомбардировок 6 августа 1945 года.