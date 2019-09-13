Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В Петербурге заметно вырос спрос на жилье в Приморском районе. Специалисты рынка недвижимости связывают этот факт с начавшимся переездом сотрудников Газпрома, которые хотят иметь жилье вблизи будущего места работы.

Дарья Драй ИА REGNUM Приморский район

Напомним, штаб-квартира газовой корпорации разместится в комплексе «Лахта центр» на берегу Финского залива в Приморском районе Петербурга. Комплекс с высотной доминантой планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

Покупатели недвижимости из Москвы в августе 2019 года вывели Приморский район на первое место в рейтинге запросов на покупку жилья на вторичном рынке, с показателем в 25,9%. На первичном рынке Приморский район занимает пока вторую строчку с результатом в 25%, после традиционно популярного у покупателей-москвичей Московского района (37,5%).

«Рост спроса на Приморский район является свидетельством активизации переезда сотрудников Газпрома из Москвы в Петербург, — комментирует гендиректор агентства недвижимости «София» Надия Широкова. — Уже сейчас мы наблюдаем и большее число обращений на поиск объекта, а также повышение цен собственниками объектов на вторичном рынке. Его нельзя назвать каким-то очень резким, но при этом и незаметным он не является».

Как отмечают специалисты, москвичи в Петербурге чаще всего покупают именно готовые квартиры на вторичном рынке. На такие покупки приходится 65,5% спроса, в то время как на строящееся жилье — только 34,5%.