Москва, 13 сентября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Корректировка прогноза об экономическом росте на 2020 год не отразилась на правительственных целевых показателях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Прогноз касательно роста по следующему году выдерживается в тех планах, которые предусмотрены были изначально. У нас целевой прогноз — 2%. То, что у нас с вами МЭР принесло, — это прогноз министерства. Но тем не менее в правительстве будет рассматриваться целевой прогноз с 2% темпа экономического роста», — заявил Силуанов.

Ранее прогноз МЭР был пересмотрен с 2% до около 1,7%.

«Мы при определении наших планов, при формировании политики оцениваем и базируемся на прогнозе правительства РФ», — подчеркнул он.

Отметим, что следующий прогноз правительства будет опубликован 19 сентября.