Дзержинский район, Калужская область, 13 сентября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. В Калужской области 33-летний житель села Дворцы заключен под стражу по обвинению в смертельном избиении своего знакомого, сообщила 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России Ольга Надуваева.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления/

По версии следствия, в ночь на 9 сентября мужчина избил своего знакомого из-за личной ссоры. Утром тело потерпевшего было обнаружено возле дома, где случился конфликт. Мужчина скончался от тупой травмы лица, осложнившейся кровотечением и закрытием дыхательных путей.

Подозреваемый был задержан и на допросе признался в содеянном. Следователь предъявил арестованному обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается.