Калуга, 13 сентября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Церемония вручения ключей от новой спецтехники для лесопожарной службы состоялась в Калуге. Лесничествам были переданы 12 автомобилей УАЗ «Фермер» и три машины УАЗ «Пикап». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии области.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Калужский автопарк лесопожарной службы пополнила новая специальная техника

Специальная техника поступила для пожарно-химических станций в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Калужской области». По словам министра природных ресурсов и экологии региона Варвары Антохиной, из-за недостаточного федерального бюджетного финансирования технопарк калужских лесоводов практически не обновлялся более десяти лет. В 2019 году на средства областного бюджета было приобретено 32 единицы спецтехники, которая будет распределена по всем 18 лесничествам.

Полученная техника будет использована для патрулирования калужских лесов и при их возгорании поможет специалистам оперативно справиться с лесными пожарами.