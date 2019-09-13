Москва, 13 сентября, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Законопроект об определении налоговой базы при перепродаже электронной и бытовой техники внесло в Госдуму заксобрание Смоленской области, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

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Поправками в Налоговый кодекс предлагается при реализации приобретенных у физических лиц для перепродажи отдельных видов электронной, бытовой техники по перечню, утверждаемому правительством РФ, определять налоговую базу как разницу между ценой, определяемой в соответствии со статьей 1053 Налогового кодекса РФ, с учетом налога на добавленную стоимость и ценой приобретения указанной техники.

Авторы обращают внимание на то, что они предлагают механизм, аналогичный действующему при реализации автомобилей, приобретенных у физлиц (не являющихся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость) для перепродажи.