Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 сентября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. С 1 октября 2019 года в Переславле-Залесском Ярославской области школьные автобусы будут возить детей из ближайших к городу деревень только в три городские школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении образования Переславля.

Flickr.com Школьный класс

Многим родителям придется перевести детей в школы, за которыми постановлением администрации закреплены автобусы, или ездить самостоятельно. Семьи из деревень, откуда дети ездили в те школы, у которых сейчас не оказалось автобуса, встали перед трудным выбором.

«Я не знаю, что нам делать. Мои дети учатся в 1-й и 5-й школах города Переславля. Теперь нам говорят, что автобус будет ездить только в 9-ю. Муж из-за графика работы не всегда может отвезти детей в школу к нужному времени. Нам очень нравятся и школы, и учителя. Но неужели нам придется переводиться в ту школу, к которой прикрепили автобус?» — говорит Надежда Вахромеева из деревни Болшево.

До объединения города и района, которое прошло в 2018 году, школьные автобусы были закреплены за районной службой транспорта и возили детей из ближайших к Переславлю деревень в любые школы, куда были зачислены дети из района. Однако после объединения администрация городского округа Переславля-Залесского закрепила все школьные автобусы за конкретными учебными заведениями. Отдельным постановлением за каждой школой была закреплена определенная территория. В городе остались только три школы, куда могут пойти деревенские дети, — это школы 3, 6, 9.

Однако многие дети из деревень учились до объединения и продолжают учиться в других школах города, попадая туда на свободные места. Теперь же, по информации управления образования, возить детей из бывшего Переславского района в разные городские школы будут только до конца сентября, а начиная с октября школьные автобусы будут ездить только в школы, к которым их прикрепили. Сколько детей останутся без автобуса, пока неизвестно.

«Мы будем решать этот вопрос в индивидуальном порядке с каждой семьей. В настоящий момент мы проводим мониторинг ситуации, в школах идут собрания. Всем будем разъяснять, что есть два варианта — либо перевести ребенка в школу по прикрепленной территории, либо решать вопрос с доставкой самостоятельно. Перевозка детей в школы, у которых нет автобуса, будет нецелевым использованием средств. Родители как законные представители обучающихся должны будут сами принять решение исходя из двух возможных вариантов», — рассказала заместитель начальника Управления образования администрации Переславля-Залесского Татьяна Никонорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Необходимо отметить, что решение закрепить автобусы за школами принято по инициативе администрации Переславля-Залесского. Департамент образования Ярославской области в ответ на запрос ИА REGNUM пояснил, что в соответствии с Порядком приобретения и использования школьных автобусов органы местного самоуправления самостоятельно определяют балансодержателя школьного автобуса. По закону об образовании организацией бесплатной доставки детей в школы из населенных пунктов в составе одного муниципального образования занимается учредитель соответствующих образовательных учреждений, в данном случае — управление образования Переславля-Залесского.

В Переславле-Залесском складывается ситуация, когда дети в границах одного муниципального образования — городского округа — не будут иметь права на бесплатный подвоз в школы, куда они могли бы поступить на свободные места. При этом в большинство ближайших к городу деревень общественный транспорт не ходит, поэтому детям либо придется идти в школу по закреплению, либо думать, как добираться до школ самостоятельно. Уже меньше чем через месяц может оказаться так, что школьный автобус, приехав в деревню, возьмёт только тех детей, которые учатся в той школе, за которой этот автобус закреплен, а перед остальными закроет двери и уедет.