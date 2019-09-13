Цхинвал, 13 сентября, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В субботу и воскресенье (14 и 15 августа) подача электроэнергии в Южную Осетию будет ограничена в связи с профилактическими работами на линии электропередач. Об этом 12 августа сообщило агентство «Рес».

South-ossetia.info Линия электропередачи

Как рассказал гендиректор ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия» Алан Габараев, подача электроэнергии будет прекращена с 9:00 до 18:00 оба выходных дня в связи в связи с плановыми работами на участке линии электропередач Северный портал — Дзау. Несколько бригад энергетиков одновременно будут выполнять плановые работы, чтобы в короткие сроки выполнить необходимые работы по подготовке к зимнему сезону.

В Южную Осетию электроэнергия поступает из России по единственной линии электропередачи Зарамаг — Северный портал — Дзау. Власти республики работают над вопросом о строительстве резервной линии электропередачи.