Москва, 13 сентября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. «Союзмультфильм» и китайская компания «Beijing Joy Culture Media Co» подпишут контракт на показ 83 авторских мультипликационных короткометражных фильмов в китайском прокате. Об этом сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».

Цитата из м/ф «Морошка». реж. Полина Минченок. 2015. Россия Заботливая девочка

Китайские кинозрители смогут увидеть лучшие образцы отечественной мультипликации, номинированные на премии и побеждавшие на международных конкурсах и кинофестивалях.

Так, в китайский прокат попадут такие мультфильмы, как «Морошка» Полины Минченок, «Два трамвая» Светланы Андриановой, «Виват, мушкетеры!» Антона Дьякова и «Доброе сердце» Татьяны Мошковой, а также многие другие.